Delfi hakkab otseülekannetes Eesti korvpallikoondiste mänge näitama

Eesti vs Itaalia Korvpall

Eesti Korvpalliliidul on suur rõõm teada anda, et värskelt on sõlmitud lepingud Delfi ja Inspiraga kandmaks nii veebis kui televisioonis üle Eesti meeste rahvuskoondise koduseid kontrollmänge, naiste rahvuskoondise koduseid EM -valikmänge ning U20 korvpallikoondise kohtumisi kodusel Nordic Cup’il.