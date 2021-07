Tottenhami peatreeneri sõnul ei lahku Harry Kane Spursist

Kane teatas maikuus, et soovib Spursist lahkuda, kuid lubas võimaliku üleminekuga tegeleda pärast EM -i. Kane viibib hetkel puhkusel.

"Tal on hetkel sobilik aeg puhkamiseks. Me räägime pärast seda. Harry on meie mängija. Siin pole midagi rääkida. Ma ootan tema liitumist treeningutel," ütles Santo.