VAATA JA KUULA | "Kuues käik" Rally Estonial. Kuldar Sikk: paadunud optimistina ütlen, et miski pole veel läbi

Eile toimus Rally Estonia meediaalas pidulik koostöölepingu sõlmimine Rally Estonia korraldajate (Estonian Autosport Events MTÜ) ja EAL-i vahel. Mida see leping endas täpsemalt kujutab ning kuidas Eesti autospordile kasuks tuleb, seda me Sikult ka uurisime. Kuna Roland on ka EAL-i loodud Team Estonia liige, sai pikemalt räägitud, miks selline üksus loodi ja mis eesmärki see peaks lõpuks täitma.

"Eks ta ikka tekitas, nagu enamus fännidele, meeletut kurbust ja pahameelt. Teisalt tekib jällegi see küsimus - miks jälle meie Ott...? Kahjuks on see nii. Ei ole minu ega fännide võimuses seda muuta. Aga paadunud optimistina ütlen, et miski pole veel läbi. Finiš on siis, kui on finiš. Hooaeg pakub veel etappe ja kõike võib juhtuda. On nähtud erinevaid tagasitulekuid erinevatest kohtadest. Ott ja Martin ei anna kindlasti alla ega sõida mõttega, et see hooaeg on nüüd läbi, paneme edasi poole vinnaga," rääkis Sikk Tänaku katkestamisest.