VAATA JA KUULA | "Kuues käik" Rally Estonial: dramaatilise rallipäeva kokkuvõte, suusatajad katse ääres ja eelvaade laupäevale

Eile toimus Rally Estonia meediaalas pidulik koostöölepingu sõlmimine Rally Estonia korraldajate (Estonian Autosport Events MTÜ) ja EAL-i vahel. Mida see leping endas täpsemalt kujutab ning kuidas Eesti autospordile kasuks tuleb, seda me Sikult ka uurisime. Kuna Roland on ka EAL-i loodud Team Estonia liige, sai pikemalt räägitud, miks selline üksus loodi ja mis eesmärki see peaks lõpuks täitma.