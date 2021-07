Ott Tänakul pole rehvide loteriiga vedanud. Jarek Jõepera

Ott Tänak on rahulik Saaremaa mees, kui keeb, siis sisemiselt, kuid ei purska viha välja nagu mõni teine pärast järjekordset rehvi purunemist. No ei kesta need Pirelli pastlad.