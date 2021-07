Kirill Krasiy: meie suhetes Žalgirisega ei ole veel kõik lõplikult selge

Grupp A on väga keeruline. On olemas ilmselge favoriit – Kasahstan, minu seisukohalt mitte üksnes grupi, vaid ka kogu meistrivõistluste favoriit. Venezuela on läbinud Lõuna-Ameerika valikprotsessi ja see juba räägib klubi tugevusest, lisaks valmistub meeskond tõsiselt MM-iks. Hiljuti mängisid nad sõprusmänge Usbekistani koondisega – on näha, et meeskond valib omale sparringutesse klubisid, mis on mängu maneeri ja mentaliteedi poolest grupi vastastega sarnased. Costa Rica on Põhja-Ameerika tugevaim meeskond, pidevalt osaleb MM-il. Eelmisel MM-il mängis 2 : 2 viiki Argentina koondise, tulevase maailmameistriga.