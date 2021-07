Jaan Kirsipuu: olümpial ei saa latti alla lasta

“Latti ei saa allapoole lasta. Vähemalt eesmärk võiks olla selline, et eelmist tulemust korrata või natuke ületada isegi. Ma arvan, et temposõidus on see täitsa reaalne,” avaldas Kirsipuu OM-i eel.

“Eks see võidusõit pakub ise oma plaani või võimaluse. Ma arvan, et mingit eriasja või hommikust äraminekut proovima ei hakka. Võimalusel eks nad vaatavad ja suhtlevad omavahel võidusõidu ajal, kuidas keegi tunneb. Kui Tanelil on hea tunne, siis peab Peeter (Pruus) end võib-olla natuke ohverdama, aga võib-olla on nad võrdsed, mis ei ole ka välistatud. Loodan et Peeter teeb oma elu sõidu ja loomulikult Tanel ka,” jätkas Kirsipuu.

“Grupisõidus TOP10 kohaga peab rahul olema, eraldistardis võiks Tanel olla ikka TOP10 kohast ülespoole.”

Peeter Pruus tunnistab oma 32. sünnipäeval OM-ile mõeldes, et tuleb kindlasti väga raske sõit. "Vorm on kindlasti paranenud. On treenitud kuumas ilmas ja igal võistlusel on läinud ka tunne paremaks. Vahepeal on tunne ikka üles-alla, aga üldiselt on numbrid ja asjad treeneriga rääkides õiges suunas liikunud. Ei saa öelda, et elu tippvorm on, aga pigem on hea seis,” ütles Pruus, kelle sõnul ei ole ettevalmistus olnud sajaprotsendiliselt plaanipärane.

“Vahepeal ei saanud teha mägedes nii palju, kui oleks tahtnud. Aga kuumatrenne olen saanud teha. Eestis on ka ilmad nii head olnud ja välismaal samuti. Häid trenne on saadud tehtud küll, nüüd on vaja reis ära teha, aklimatiseeruda, puhata ja viimane lihv peale teha, siis on näha, mis see õige seis on,” jätkas Pruus. “Niisama Jaaniga (Kirsipuuga – toim.) oleme ainult reisist rääkinud. Enne ei tasu stressata, vaatame kuidas kohapeal olud on ja siis enne sõitu räägime taktikast rohkem. Eks näha, mis peatreener arvab. Kui suudan lõpuni tulla, siis mingi koha välja sõita, tiimi aidata ja olla pildis ka, siis oleks väga rahul.”



Meeste grupisõit sõidetakse olümpiamängudel sellel pühapäeval, 24. juulil Eesti aja järgi kell 5 varahommikul ning eraldistardist sõit 28. juulil Eesti aja järgi kell 8.