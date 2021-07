DELFI RALLY ESTONIAL | Liider Rovanperä: Tänaku katkestamine midagi lihtsamaks ei tee

Rovanperä tunnistas, et päeva esimesel paaril katsel ta täie jõuga ei surunud, sest paar viga tulid sisse. "Mõned vead tulid sisse. Seejärel proovisin teha puhast sõitu," rääkis ajakirjanikele Rovanperä, kes seejärel leidis enesekindluse. "On selge, et siin peab kogu aeg piiri peal suruma."

Rovanperä tõdes, et pearivaali Ott Tänaku katkestamine midagi lihtsamaks ei tee. "Craig on väga lähedal ja vahed on üldse väikesed. Ruumi vigade jaoks pole," tõdes Toyota äss.

"On näha, et kõik suruvad kõvasti, kui vigu tuleb. On selge, et vigade jaoks pole ruumi. Peame lihtsalt jätkama oma tööd," lisas ta.