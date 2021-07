Takamoto Katsuta pidi kaardilugeja vigastuse tõttu Rally Estonia katkestama, britt viidi kiirabiga haiglasse

Jaapanlase kaardilugeja Dan Barrit vigastas rallil selga ja rohkem nad edasi sõita ei saa. Katsuta avaldas viienda kiiruskatse järel, et kaardilugeja viidi kiirabiga haiglasse kontrolli. "Tal oli seljas päris suur valu. On selge, et tegu on mingisuguse vigastusega. Loodetavasti pole midagi tõsist," rääkis Katsuta ajakirjanikele.