PÜHAPÄEVAL DELFI TV-s | Jõulumäe Tervisespordikeskuses selguvad Eesti meistrid maastikurattakrossis

"Rada on väikesel alal looklev ja seega pealtvaatajatele väga hästi jälgitav, et olla pidevalt kursis toimuvaga. Tõusud ja laskumised pole ohtlikud. On vaid mõned elementaarset tehnilist rattavalitsemise oskust nõudvaid momente ja kohati pehme pinnas lisab juurde keerukust. Paaris kohas on ka B liin ehk kõik saavad võistelda julgelt ja ilma riskimata."