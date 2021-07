OTSEBLOGI | Kas Pippi Lotta Enoki hea hoog jätkub? Kas Pihela saab lõppvõistlusele?

Jätkub neidude seitsmevõistlus, avapäeva järel hoiab Pippi Lotta Enok 3292 punktiga seitsmendat kohta, liider on soomlanna Saga Vanninen (3751). Enok sai 100 m tõkkejooksus ajaks 14,61, viis kõrgushüppes rekordi 1.75-ni, tõukas kuuli 10.65 ja kruvis 200 m jooksus tippmargi 24,75-ni.

Neidude kõrgushüppe eelvõistlusel osalevad Elisabeth Pihela (rekord 1.86) ja Karmen Bruus (1.80). Eile kaugushüppes isikliku rekordi 7.14-ni nihutanud Romet Vahter läheb täna starti 110 m tõkkejooksus, siiani on ta parimaks tulemuseks sel distantsil 14,59. Kaasa lööb seal ka tõeline imelaps – Prantsusmaad esindav Sasha Zhoya. Ta hoiab enda käes U18 klassi maailmarekordit tõkkesprindis (12,87) ja oli rekordimees ka teivashüppes (5.56). Mõlemaid tulemusi tehes oli ta alles 16-aastane, nüüd on vanust 19 aastat.

99 sentimeetri kõrguseid tõkkeid on Austraalias kasvanud atleet tänavu jooksnud ajaga 13,02, seega Wilhem Belociani ja Damion Thomase maailmarekord 12,99 on löögi all. Teivashüppes ta ei osale, seda ala pole ta kahel viimasel aastal enam teinud.