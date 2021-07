OTSEBLOGI JA FOTOD | 16aastane Eesti jooksja valmistas EM-il suure üllatuse, Pihela pääses lõppvõistlusele, Enok püsib enne viimast ala rekordigraafikus

Ille Kuke juhendamisel Tartu SS Kalevis treeniva 16aastase Uku Renek Kronbergsi rekord enne võistlust oli 1.55,25. Ometi suutis ta kõige kiiremas 800 m eeljooksus grupi tempo ära kannatada ja vastu pidada. Kronbergs oli oma eeljooksus 1.50,91ga kuues ja sai ajaga edasi poolfinaali. Ta näitas päeva üheksandat aega, kuid tuleb arvestada, et varasemad eeljooksud olid pigem taktikajooksud.

Tegu on ka U18 klassi Eesti rekordiga, varem hoidis seda 1.52,82-ga Meelis Tammre. U20 rekord on 1.49,31ga Roman Fosti käes, selles arvestuses tõusis Kronbergs viiendaks.

„Palav, väga raske on sellises kuumuses võistelda,“ rääkis 1.84 avakatsel ületanud ja üldse võistluse peale vaid ühe eksimuse sisse lubanud Pihela. „Palavus muudab pea uimaseks ja lihased pehmeks. Palju tuli pingutada, et finaali saada.“

Finaali osas on ta lootusrikas. „Oleks tore, kui suudaks üle kahe aasta oma välitippmarki parandada,“ sõnas Sven Andresoo õpilane. Väljas on ta hüpanud 1.85, sees 1.86.

Juuni lõpus kimbutas 17aastast Pihelat viirushaigus, ta pidi nädal aega antibiootikume tarbima ja treeningutest tuli mõneks ajaks loobuda. Nüüdseks on aga enesetunne taas hea. „Nüüd on vorm parem kui enne haigust, see segas rohkem Eesti meistrivõistlustel,“ rääkis toona 1.79ga piirdunud Pihela.