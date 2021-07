Rekordeid uuendanud Pippi Lotta Enok: võistluse eel oli suur närv ja ebakindlus sees

Kus jäi varu? „Kindlasti jäi varu tõkkejooksus ja kuulitõukes. Nädal tagasi jooksin tõkkeid 14,4. Kuna kuumus on Eestis midagi ainulaadset ja on võtnud mul kaalu alla, siis seda jõudu ja powerit mul ei ole. Kergem on olla, isu ei ole, palav. Surusin endale niimoodi seda toitu sisse, et võistlusteks hoida kaalunumbrit. Võib-olla just selle pärast tuli jälle kõrgushüpe hästi välja, et kergust oli palju sees. Samas jõudu oli näha 200 meetris, et ilmselt ikka kokkuvõtmise asi.”