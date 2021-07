Eesti Autospordi Liit ja Rally Estonia korraldajad sõlmisid koostöölepingu

Kaal sõnas ka, et Eesti autospordi ja kogu ühiskonna jaoks on Rally Estonia tähendust võimatu üle hinnata. Tema sõnul on eelkõige tegemist innustava eeskuju ja tõestusega sellest, et kõik on võimalik.

Estonian Autosport MTÜ direktor Urmo Aava: "Oluline on rõhutada, et me sõlmisime selle koostöölepingu Eesti auto- ja motospordi 100. aastapäeval. See näitab, et autospordi katusorganisatsioonil ja võistluste korraldajatel on ühised, selged eesmärgi ja kõik saavad täpselt aru, kuidas ja kuhu suunas peame me koostöös Eesti autosporti arendama. Selleks, et rallisport Eestis õitseks, ralliga seotud kogukond kasvaks, toetajad tahaksid panustada, Ott Tänakule ja Martin Järveojale kasvaks maailma tipptasemel mantlipärijaid ja unistus WRC rallist Eestis kasvaks traditsiooniks, mis kandub aastast aastasse. Eesti Autospordi Liit on oma uue struktuuriga Janis Kaalu eestvedamisel üles näidanud uut värskust, kirge ja tahet teha koos ära midagi, millest seni on vaid räägitud. Näiteks on Janis olnud üks suurimaid vedureid, et WRC MM-etapi kõrval jõuaksid Eestisse ka maailma tippvõistlused rallikrossis ja ringrajasõidus. Ainult koos, üksteist toetades, saavad need unistused teoks.”