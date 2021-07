Vormel-1 autospordi tegevdirektor Ross Brawn sõnas, et järgmise põlvkonna autode rajale jõudmiseni on jäänud 170 päeva.

"Uue ajastu eel on tohutu põnevus ja kuigi 2021. aasta on olnud raske, on meil endiselt autosid, mis üritavad võistluse ajal üksteisega võistelda," sõnas Brawn.