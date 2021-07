Venemaa koondislased jäid dopinguga vahele

Ujumisliidu president Husain Al-Musallam tänas Rahvusvahelist Antidopinguagentuuri ning sõnas, et ta on tänulik, et inimesed hoolitsevad selle eest, et Tokyos oleks aus võistlus garanteeritud. "FINA seisab puhaste sportlaste õiguste kaitseks," sõnas liidu president.

Vladimir Salnikov, kes on Venemaa ujumisliidu president, täpsustas aga sports.ru vahendusel, et tegu on juhtumiga, mis on pärit aastast 2014 ja on seotud Moskva labori andmetega.