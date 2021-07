VIDEO | "Kuues käik" Rally Estonial: Urmo Aava oma kiirest päevakavast, sõitjate tagasisidest katsetele ja pikemat sorti tänukõne

"Kui me vaatame üldse Rally Estoniat ja seda, mis siin toimub, siis see sõuelement on meie jaoks alati olnud väga olulisel kohal. Ja see poodium, mis me siia oleme ehitanud, on väga suur investeering. Kui meil ralli kulmineerub kuskil metsas ja me ei saa seda lõpuks sõitjate ja pealtvaatajate ega kümnete miljonite televaatajate jaoks kasutada, siis me jääme väga paljust ilma."

"Küsimusele "Kas me saame poodiumit ja ERM-i liigutada metsa", siis vastus on ei. Kas me saame ühe katse siia liigutada? Ilmselt saime. Kas see on parim lahendus? Ilmselt mitte. See on kahjuks või õnneks parim, mida me suutsime teha. Suutsime koostöös Tartu vallaga teha sellise katse siia, nagu ta täna on. Ütleks, et viimane neli kilomeetrit ei ole väga kole. Pigem on viimased kaks kilomeetrit väga ilus. Kas ta on selline, nagu ralli on? Ei ole. Aga see on see, mis siia on võimalik teha. Tuua see kulminatsioon siia."