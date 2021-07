Belgia saalijalgpall: Meistrite liigasse pääseja selgub parketil!

Belglased ei suuda juba teist aastat järjest koroonaviiruse pandeemia tõttu rahvuslikke meistrivõistlusi lõpule viia. Eelmisel aastal ei õnnestunud meeskondadel lõpetada hooaja regulaarosa: Belgia Kuningliku Jalgpalliföderatsiooni otsusega peatati turniir pärast 19. vooru. Ülejäänud kolme vooru läbiviimine ei olnud võimalik, play-off tühistati, meistrit aga välja kuulutama ei hakatud. Ent UEFA nõudmisel pidi Belgia delegeerima ühe klubi Meistrite liigasse ja valik langes Charleroi peale. Siis tundus see otsus võrdlemisi vaieldav ja kutsus esile palju pahameelt teiste klubide seas, kes arvasid, et väärivad sama palju Eurokarikas osalemist. Sisuliselt oli liit turniiritabeli fikseerinud sellisel kujul, milline ta oli võistluse peatamise hetkel: Charleroi oli esikohal viiepunktilise edumaaga klubide Halle-Gooik ja Topsport Antwerpen ees, kuid üsna tõsiseks vaidluste teemaks oli see, et Charleroi meeskonnal oli mängitud üks mäng rohkem. Tuli välja, et kaotatud punktide osas edestab meistrivõistluste liider konkurente vaid kahe punkti võrra ja see eelis ilmselgelt ei garanteerinud Charleroile esikohta võistluste regulaarosa tulemuste põhjal, rääkimata isegi edust play-off-mängudes. Sellele vaatamata võeti jõuline otsus vastu ja just Charleroi esindas Belgiat Meistrite liigas, kus läbis 1/32-finaali (13 : 1 Gibraltari Linksi vastu) ja langes võitlusest välja järgmises voorus, jäädes alla Horvaatia Olmissumile.