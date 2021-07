OTSEBLOGI | Levadia mängis St Joseph'si vastu viiki ja pääseb Konverentsiliiga teise eelringi

St Joseph's asus 19. minutil Juan Pena väravast juhtima. Teisel poolajal, täpsemalt 64. minutil, õnnestus aga Levadial skoor viigistada, kui kauni kauglöögi pani sisse Zakaria Beglarishvili. Mängu lõpuni püsis skoor sama, mis tähendab, et kahe mängu kokkuvõttes jäi tulemus 4:2 Levadia kasuks.

See tähendab ühtlasi, et Levadia on edasi ja saab jätkata Konverentsiliiga järgmises voorus.