Vormilt karmid reeglid ja piirangud, sisult nõukogude ajast tuntud pokazuhha

Autoralli MM-sarja etapid pole juba möödunud hooajast saadik päris sellised, millega olime aastate jooksul harjunud. Koroonapiirangute tõttu on mõned rallid toimunud publikuta, mõnel üritusel on inimesed ametlikust keelust hoolimata ikkagi raja äärde läinud, kuid osas kohtades on pealtvaatajad saanud ka üsna vabalt liikuda. Ent Rally Estonia paistab silma ekstreemsete reeglite poolest.