Rally Estonia on võidukihutamine, kus pea kõigil on midagi tõestada. Ainus, kes võib rahulikult võtta, on küllap prantslane Sébastien Ogier. Seitse korda maailmameistriks kroonitud Ogier juhib tänavust tšempionaati mugava edumaaga ega pea tõesti midagi tõestama. Ja võitugi pole tal vaja, piisab kolmandast-neljandast kohast, et end turvaliselt tunda.