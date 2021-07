Jalgpalli EM-i kohtunike juht: Inglismaa koondise skandaalne penalti oli täiesti õige otsus

"See otsus polnud skandaalne. Kohtunik Danny Makkelie nägi, et Taani kaitsja nr. 5 (Joakim Mæhle - toim.) ei mänginud palli. Kohtunik nägi, et kaitsja parem jalg läks vastu Inglismaa mängija paremat jalga. Seda kinnitas ka VAR - taanlane ei puutunud palli. Loomulikult võime arutleda kontakti tugevuse üle, aga tahame alati, et kohtunik oleks otsuse tegemisel kesksel kohal," vahendas Rosetti sõnu The Guardian.