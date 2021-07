Rapla korvpallitiim palkas peatreeneriks Euroliiga kogemusega Hispaania juhendaja

Rapla klubijuht Jaak Karp: "Ma olin väga rahul tööga, mida Toomas Annuk peatreenerina tegi, aga ma tundsin peale hooaega tugevat vajadust sammu järele, mis ei viiks uuest hooajast edasi vaid meeskonda, vaid kogu Rapla organisatsiooni. Soovisin tuua uue peatreeneri just nimelt välismaalt, et vahetult kogeda, mida mujal teistmoodi, uutmoodi või paremini tehakse. Ma tunnistan, et ma ei oleks uskunud, et Rapla peatreeneriks võiks saada lausa Euroliiga kogemusega juhendaja, see kostab isegi natuke ulmeliselt, aga see ei ole Lluis Riera ainus tugevus. Minu jaoks oli huvitav, et tal on omandatud kraad nii psühholoogias kui matemaatikas.