OTSEBLOGI | Eesti väljejalg pääses Tallinnas kodusel EM-il kuninglikul sprindialal poolfinaali

Tõsisemalt kergejõustikuga on ta tegelenud vaid kolm aastat, veel mullu oli ta rekord 11,27. „Põhikooli ajal tegin vaid mõni kord kuus Ants Kiisaga Nissi koolis trenni, ta tegi meile seal seda ringi,” rääkis Kivimets oma taustast. „Sealt tuli huvi ühel hetkel kergejõustikku teha, kui mõtlesin, et peab hakkama gümnaasiumi otsima. Siis läksin Audentesesse, õnnega sain sisse. Seal sain hea põhja Valter Espe käe all harjutades ja viimasel aastal on Andrei Nazarovi abiga asi veel paremaks läinud.”