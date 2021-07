Legendaarne kaardilugeja Simo Koskinen: Rally Estonia pole enam see ralli, mida sõideti 2019. aastani

Legendaarne kaardilugeja on koos Rainer Ausiga sõitnud Rally Estonial aastaid kõrges mängus. Nüüd istub ta suures rallis esimesi samme tegeva Joosep Ralf Nõgese kõrval. „Kes saab kiiruslegendi hästi paika, võib siin sõita väga kiiresti. Nii sõitjal kui ka kaardilugejal on nendel teedel igatahes väga palju tööd. Väga palju on tempomuutusi,” arutles ta.