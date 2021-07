Rally Estonia eel on enim räägitud uutest kiiruskatsetest, mille korraldajad kavva võtsid. Laupäeva hommikul sõidetakse kaks kiiruskatset Tartust põhjapool ja pühapäev algab Otepää lähistel samuti uue, Neeruti kiiruskatsega. Kõige krooniks on rallipargi juures lõppev punktikatse. 7,47 km pikkune kiiruskatse on ehitatud väga väikesele maa-alale ja koosneb peamiselt kurvidest, mis on palistatud suurte maakividega. Suurt hoogu seal üles ei saa.