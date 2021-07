Leedu koondis teeb maailmameistrivõistluste proovi Bangkokis

Turniiri korraldajad mõtlevad ilmselgelt lähenevatele maailmameistrivõistlustele ja annavad mõnele osalejaist võimaluse mängupraktika saamiseks enne põhihooaja algust. Kaheksa koondise seast, kes on oma osaluse kinnitanud, kvalifitseerus maailmameistrivõistlustele viis.

Kõige kõmulisemaks nimeks osalejate nimekirjas on ehk Iraani koondis, kes pikka aega ei kinnitanud ametlikult oma Bangkoki visiiti, kuid siiski lahendas logistilised keerukused ja on turniiril esindatud. Maailmameistrivõistluste võõrustajamaa Leedu koondis – on samuti kontinendi meistrivõistlustel kohal, mis võimaldab Balti meeskonnal saada niivõrd vajalik mängupraktika tugevaimate vastastega.

Kuna turniir toimub Tais, siis on täiesti loogiline näha osalejate nimekirjas ka selle riigi koondist. Tai jalgpallurid suutsid kvalifitseeruda maailmameistrivõistlustele, saades play-off-mängudes jagu Iraagist ning alagrupimängudes tuleb neil kohtuda Portugali, Maroko ja Saalomoni saartega.

Veel üks turniiril osaleja on üks tugevamaid Aafrika koondisi – Egiptuse meeskond. Sel aastal läksid egiptlased Araabia karika finaalini välja, kus jäid alla Marokole. Maailmameistrivõistlustel sattusid nad ühte gruppi Venemaa, Guatemala ja Usbekistaniga. Just Usbekistan on kontinendi meistrivõistluste viies osaleja ja tal on olemas teoreetilised šansid kohtuda Tais oma grupi konkurendiga maailmameistrivõistlustel – Egiptusega. Oleks huvitav jälgida nende vastasseisu läheneva mängu kontekstis, mis toimub sel sügisel Leedus.

Kolm ülejäänud kohta turniiril on koondiste käes, kes ei osale maailmameistrivõistlustel, kuid on siiski tugevad meeskonnad: Tadžikistan, kes on Aasia kümne parima meeskonna hulgas; Mosambiik, kes osales ebaõnnestunult viimasel Aafrika Rahvuskarika turniiril, kuid kellel on rikkalikud saalijalgpalli traditsioonid; ning samuti Kosovo, kelle koondis alles teeb oma esimesi samme saalijalgpallis.