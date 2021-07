Olümpiavõitjad peavad Tokyos endale ise medalid kaela panema

Traditsioonilise medalitseremoonia asemel ootab sportlasi ees kandik kolme medaliga. Iga sportlane saab endale ise medali kaela riputada, keelatud on omavahel kallistada ja kätt suruda.

"Veendutakse, et inimene, kes medali kandikule paneb, teeb seda kinnastega, et sportlane oleks veendunud, et keegi autasusid enne katsunud pole," ütles rahvusvahelise olümpiakomitee president Thomas Bach.