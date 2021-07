Jake Paul esitas Conor McGregorile väljakutse

Paul usub siiralt, et tema ja McGregori vaheline duell võib tõepoolest üks hetk toimuda, sest poksijal on ka varem õnnestunud oma võistluskaaslasi ärritada ja võistlema kutsuda.

"Ma arvan, et see võib juhtuda. Selle teekonna puhul on naljakas tõsiasi see, et ma olen ennustanud ette kõike, mis nüüdseks juhtunud on," sõnas Paul.