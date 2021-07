Usain Bolt lohutas kanepi tarvitamise eest võistluskeelu saanud Richardsoni

"Ma tean, et ta on palju läbi elanud, aga ma loodan, et ta suudab uuesti keskenduda ja edasi pingutada ning endast parima anda, sest ta on tõeliselt andekas sportlane", sõnas Bolt Richardsoni kohta, kes oleks Tokyos tõenäoliselt medalisoosikute hulka pääsenud.

Bolt kinnitas ka, et olenemata kõigest on vaja sportlastel siiski neile seatud reeglitest kinni pidada.

"Kui reeglid ütlevad, et narkootikumid on keelatud, siis nii ka on. Kui reegel ütleb, et tee seda või teist, siis sa teed, sest see on reegel," ütles 34-aastane endine sprinter.