Inglismaa keskkaitsja isa sai EM-i finaali eel rüselustes vigastada

Samal ajal kui tohutud rahvamassid püüdsid staadionile tungida, jäi Maguire’i 56-aastane isa maha lebama.

Inglismaa koondise kaitsja teatas The Sun’i vahendusel, et tema isa Alan elas seda olukorda raskelt üle. "See ei olnud meeldiv kogemus, see tõesti ärritas teda," sõnas Maguire.

Vaatamata saadud vigastusele ei soovinud Harry isa meditsiinipersonalit abi saada, sest ta polnud valmis finaali nägemisest loobuma.

Alan oli üks paljudest süütutest fännidest, kes olid paratamatult kaasatud meeleheitlike poolehoidjate stseenidesse. Rüselustes sai kannatada ka näiteks Harry Maguire’i agent Kenneth Shepherd, kellega koos proovis Harry isa mängijate peredele mõeldud istekohale jõuda.

Ka Harry ise oli juhtunust mängujärgselt šokis, öeldes, et tal on hea meel, et ta lapsed samal ajal seal ei olnud. "Mu isa rünnati. Ma pole temaga siiani veel eriti rääkinud, aga mul on hea meel, et mu lapsed mängul ei käinud," sõnas Maguire.

Mängija loodab, et see on õppemoment kõigile ja sellised asjad enam ei kordu. "Loodan, et saame sellest õppida ja veenduda, et see enam ei korduks," võttis juhtunu kokku Maguire.