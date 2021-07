Noor Eesti rallisõitja vahetas BMW Ford Fiesta vastu

Möödunud nädalal testisid Pranko ja Priit Kõrgesaar Lõuna-Eestis. „Testi põhieesmärk oli auto tundmaõppimine,“ sõnab Pranko Kõrgesaar. „Eks esi- ja tagaveolise sõiduvõtted ole mõnevõrra erinevad. BMW oli vabalthingava mootoriga, Fiestal on turbomootor, tuleb õppida, kuidas turborõhku üleval hoida. Fiesta pidurid on oluliselt võimekamad ja pidurdusmaa lühem.“

Tagaveoliselt esiveole üleminek nõuab harjumist ka kaardilugejalt. „Minu jaoks on olukord isegi keerulisem kui Prankol roolis,“ ütleb Priit Kõrgesaar. „Kui tõstan pilgu legendilt teele, on auto asend tagaveolisega võrreldes „vale“. Rattad on kurvi suunas, aga auto nina ei pruugi kurvi suunas vaadata. Kaardilugeja peab rütmis püsimiseks teed ja autot tunnetama, aga seegi tuleb kilomeetritega.“