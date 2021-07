DELFI VIDEO | Andrea Adamo: parem oleks, et oleme Rally Estoniaks valmis

Tallinna lennujaamas Delfile antud intervjuus kinnitas Adamo, et Hyundai on Rally Estoniaks teinud korraliku ettevalmistuse. "Parem oleks, et oleme valmis. Kui praegu oleksime olukorras, kus midagi on tarvis veel ette valmistada, siis see tähendab, et me pole kodutööd korralikult teinud," rääkis itaallane.