DELFI VIDEO RALLY ESTONIALT | Urmo Aava: loodan väga, et tehniliste lõikude lisamine hoiab võistlusel pinged üleval kuni punktikatseni välja

Mida on veel paika vaja saada? "Ei midagi murettekitatavat, aga saatan on detailides. Kui kihte on nii palju, siis kõik asjad peavad kokku sobima. Kui mingid väiksed asjad on paigast ära, siis hakkab häirima," rääkis Aava. "Üldpilt on väga hästi tehtud ja kõik on väga hästi planeeritud, aga nüüd on vaja kuni ralli lõpuni tegeleda, et kõik detailid töötaks."