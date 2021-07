Ott ja Martin, Rally Estonia selged soosikud

Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava seisab Eesti Rahva Muuseumi taga rallipargis ja libistab hindava pilgu üle tiimide hooldusalade. On teisipäeva õhtupoolik, Eesti selle aasta suurima spordisündmuse alguseni jääb veel 48 tundi. „Kindlasti pole süda rahul. Veel tuleb timmida ja detaile panna paika,” tunnistab Aava.

See on Aavale rallipargis üks viimaseid hetki. Endise rallimehena kavatseb ta liikuda ka kiiruskatsetel, seega pole talle ülikarmide koroonareeglite tõttu talle hooldusalasse lubatud siseneda. Kõik liikumised on käele kinnitatud kiibi abil rangelt kontrollitud.