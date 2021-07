Positiivse dopinguproovi andnud olümpiavõitja sai Tokyo mängude eel pika võistluskeelu

Venemaa uudisteagentuur TASS kirjutab, et Rahvusvaheline riistvõimlemise liit (FIG) määras jaanuaris 27-aastasele ukrainlasele ajutise võistluskeelu, kuid selle põhjuseid toona ei avalikustatud. Teisipäeval avaldas Vernjajev, et talle on nüüdseks määratud positiivse dopinguproovi eest nelja aasta pikkune võistluskeeld. Tema kehast leiti keelatud ainet nimega meldoonium.

"Elus tulevad ette olukorrad, mis panevad sind proovile. Minu elus on praegu selline etapp käimas. FIG-i arbitraaž otsustas, et minu kehast leitud meldooniumi hulk oli piisav, et mind neljaks aastaks diskfalifitseerida," kirjutas Vernjajev sotsiaalmeedias. "Keeld hakkas kehtima mullu novembrist. See tähendab, et Tokyosse ma ei reisi."

"Kõige tähtsam küsimus on: kuidas keelatud aine minu organismi sattus? Miks juhtus see ajal, mil tõsiseid rahvusvahelisi võistluseid polnud ning ei treenitud täismahus?" jätkas ukrainlane. "Miks oli ainult üks proov positiivne, aga mitte ligi tosin sellele järgnenud testi, mis oleksid kinnitanud keelatud aine olemasolu? Positiivne proov näitab ainult, et sportlase kehas oli keelatud aine, kuid see ei tõesta sportlase süüd."

"Kui sportlane on kindel oma süütuses, ei tohiks ta alla anda," jätkas Vernjajev, lisades, et kaebab otsuse edasi Rahvusvahelisse Spordiarbitraaži (CAS). "Kuna otsust saab edasi kaevata, on veel liiga vara lõplikke järeldusi teha. Kogu teekond on alles alguses, see on nüüd minu elu järgmine etapp. Võitlen lõpuni välja. Usun, et spordimaailma kõrgeim kohus seab õigluse jalule."

Vernjajev võitis Rio olümpiamängudel nii kuld- kui ka hõbemedali. Lisaks on riistvõimleja tulnud korra maailmameistriks ja kuuel korral Euroopa meistriks.