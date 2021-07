OTSEBLOGI | Korralik edu: Flora juhib Meistrite Liiga kohtumist avapoolaja järel kahe väravaga

Flora loots Jürgen Henn kinnitas mängueelsel pressikonverentsil, et seisu nad hoidma ei soovi minna. "Peame võtma nii, et kõik algab nullist. Me ei tohi mõelda edule, peame mängima oma mängu. Kui vähegi võimalik, siis proovime hoida sama joont, mida Tallinnas," rääkis Henn. "Proovime kohaneda nii olude kui ka vastasega. Euromängudes ei tunne vastast ja tingimusi nii hästi. Ohukohtadeks tuleb valmis olla."