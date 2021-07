BLOGI | Kindla võidu võtnud FC Flora pääses esmakordselt Meistrite Liigas teise eelringi

Avakohtumisest oli Floral all 2:0 võit ehk kahe mängu kokkuvõttes jäi Eesti meisterklubi peale 5:0. Florat ootab Meistrite liiga teises eelringis kas Norra meister Bodö/Glimt või Poola tšempion Varssavi Legia . Avamängu võitis Poola klubi 3:2.

Flora loots Jürgen Henn kinnitas mängueelsel pressikonverentsil, et seisu nad hoidma ei soovi minna. "Peame võtma nii, et kõik algab nullist. Me ei tohi mõelda edule, peame mängima oma mängu. Kui vähegi võimalik, siis proovime hoida sama joont, mida Tallinnas," rääkis Henn. "Proovime kohaneda nii olude kui ka vastasega. Euromängudes ei tunne vastast ja tingimusi nii hästi. Ohukohtadeks tuleb valmis olla."