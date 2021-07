Argentina saalijalgpall: meistrivõistlused saavad päästetud!

Esimesed mängud plaanitakse mängida 17. juulil, ent siin on väike aga: meistrivõistlused algavad uuesti vaid juhul, kui olukord riigis jääb tervishoiuametite kontrolli alla. Kuid praegu liigub kõik selles suunas, et mitte miski ei saa segada kauaoodatud võistluste taastumist. Seni pole Argentina jalgpalliliit veel avaldanud, millises formaadis hooaeg lõpuni mängitakse ja mitu mängu on planeeritud, kuid tõenäoliselt lähevad korraldajad eelmise hooaja eeskujul seda teed, et kõik mängud mängitakse neutraalsel väljakul riigi selles piirkonnas, mis on viirusest kõige vähem mõjutatud. Ühte võib öelda kindlalt: mängud toimuvad pealtvaatajateta.