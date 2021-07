Lindiskandaal: helisalvestis paljastab, et Madridi Reali president nimetas Rauli ja Cassillast klubi suurimateks petisteks

Väidetavalt oli Perez veel 725 mängu Reali eest pidanud Casillase kohta öelnud: "Ta pole Madridi Reali väravavaht. Ei ole ega ole kunagi olnud. See on üks suur pettus, mida me näinud oleme. Juhtub see, et fännid jumaldavad teda, nad armastavad teda, nad räägivad temaga. Ma ei saa aru, miks nad teda nii väga kaitsevad."

Raul lõi Realis 741 matšiga 323 väravat, mis teeb temast klubi kõigi aegade teise väravalööja ja kõige teenekama mängija. "Raul on halb. Ta arvab, et Madrid on tema oma ning kasutab kõike, mis Madridis on, ainult enda kasuks. Ta on negatiivne kuju, ta hävitab Madridi ja mängijate moraali, nii et nad ütlevad: "Madrid on halb, mitte Raul." Kohutav, kui halb see poiss on."