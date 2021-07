VIDEO | Formaadimuutuse läbi teinud veoautokrossi Eesti ja Balti hooaeg startis Missost

“Ma arvan, et täna läks meil üllatavalt hästi. Kui võtta arvesse, et võistlejaid oli kokku ainult 15, siis see natuke tekitas alguses meile muret, aga kuna tegemist oli esimese etapiga, siis liiga palju ei tasu veel muretseda. Ma usun, et hooaja edenedes tulevad ka teised võistlejad ikka uuenduskuuri läbinud võistlustele osalema. Võistluslikult mulle tundub, et uus formaat kõigile meeldib, eriti aga just pealtvaatajatele, kuna starte on rohkem, siis on rohkem mida vaadata ja jälgida - põnevam on!” ütles Sibul.