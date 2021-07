Inglismaa fännid vandaalitsesid Marcus Rashfordile pühendatud seinamaalingu kallal

Kunstiteost, mis asub Manchesteris, asuti rüvetama juba vahetult peale Itaalia – Inglismaa kohtumist.

Tulivihased fännid avaldasid noormängijate suunas pettumust läbi rassistlike ja ebatsensuursete ütlemiste ning joonistuste.

Tänaseks on aga seinamaalingu juurde leidnud tee ka Inglismaa ning Rashfordi toetajad, kes on katkise seinamaalingu ära peitnud ja toetavate sõnumitega üle küllanud.

Positiivsete sõnumite hulka kuuluvad näiteks sõnumid nagu "eeskuju", "kangelane", "suurepärane inimene" ja palju muud.

Ka Rashford ise jagas sotsiaalmeedias pilte nüüdseks osaliselt parandatud seinamaalingust, öeldes, et fännide toetus tähendab tema jaoks palju. "Need sõnumid, mis ma täna olen saanud, on olnud üllatavalt positiivsed ja nende nägemine viis mind pisarate äärele," sõnas mängija Instagrami postituse vahendusel.



23-aastane mängija sõnas veel, et ta võib võtta eksinud penalti ja oma mängutehnika eest iga kell kriitikat, kuid rassistlike kommentaare ja tema päritolu solvavaid ütlemisi ta ei aktsepteeri.