F1 piloodilt rööviti peale EM-i finaali Wembley staadionil käekell

Vargus leidis McLareni pressiteate kohaselt aset peale mängu, kui Norris väljapääsu poole teel oli. 21-aastane vormeliäss on tiimi sõnul endast väljas.

"McLaren Racing võib kinnitada, et Lando Norris sattus pärast EM-i finaali Wembleyl vahejuhtumisse, mille käigus varastati talt kell. Õnneks ei saanud Lando viga, kuid ta on arusaadavalt endast väljas," seisis F1 meeskonna teates.

"Meeskond toetab Landot ning oleme kindlad, et sama teevad ka võidusõidufännid, kes soovivad talle sel nädalavahetusel toimuvaks Suurbritannia GP-ks palju edu."

Pressiteates lisati, et rohkem kommentaare piloodilt ja tiimilt intsidendi kohta ei tule, "sest see on nüüd politseijuhtum".