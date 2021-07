VIDEO | USA korvpallikoondise peatreener Popovich kurjustas ajakirjanikuga: sina oled vait, kui mina räägin!

Hoolimata kahest järjestikusest sõprusmängu kaotusest Nigeeriale ja Austraaliale peetakse USA-d Tokyo olümpiamängude peamiseks kullapretendendiks juba pelgalt NBA tähtedest kubiseva koosseisu poolest.

Väljaande The Atheltic reporter Joe Vardon küsis 72-aastaselt juhendajalt, kes esimest korda USA koondise olümpiale viib: "Mis tunne on olnud vaadata, kuidas teie kolleegid nendel turniiridel vastaseid purustavad, samas kui teie kogete nüüd palju tasavägisemat heitlust?"

"Te küsisite sama küsimust ka eelmine kord, kui te eeldasite mingeid asju, mis polnud tõsi," vastas Popovich, enne kui ajakirjanik vahele segas.

"Kas ma võin lõpetada? Kas ma võin oma sõnavõtu lõpetada? Kas te lasete mul lõpetada või mitte? Kui mina räägin, siis teie olete vait!"

"Esiteks, kui te sellsie avalduse teete, nagu oleks me teisi tiime purustanud, siis ei austa te teisi tiime. Rääkisin teiega eelmisel korral samast asjast. Meil on olnud kõigil neil turniiridel nelja või viie riigi vastu väga tasavägised mängud. Seega ei saa head meeskonna kunagi purustatud. Need on teatud mängud, mis võivad nendel turniiridel nagu maailmameistrivõistlused või olümpia ette tulla, aga üldiselt ei kehti see termin heade meeskondade kohta. Ning kui te selliseid avaldusi teete, siis te eeldate, et just see aset leiabki - see on väär."



Gregg Popovich got into a heated exchange with a reporter after Team USA's loss to Australia pic.twitter.com/P3VZc7Lbs6 — NBC Sports Boston (@NBCSBoston) July 13, 2021