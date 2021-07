Tour de France'i liider Tadej Pogačar dopingujuttudest: ma ei ole otseteede mees

Mullu oma debüütaastal kohe Touri võitjaks kroonitud Pogačar rääkis Andorra la Vellas veedetud puhkepäeval, et on valmis igasugusteks küsimusteks. "Ma olen hea poiss hea haridusega, mitte selline, kes otseteid kasutaks," vahendab BBC Sport Sloveenia rattaässa sõnu.

"Need [dopinguküsimused] on ebamugavad, sest [spordiala] ajalugu on halb ning ma mõistan neid küsimusi. Ma polnud nendeks küsimusteks midagi ette valmistanud. Mulle meeldib lihtsalt oma rattaga sõita ning mis iganes sellega kaasneb, ma tegelen sellega."