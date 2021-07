Gareth Southgate loodab tüürida Inglismaad 2022. aasta Katari MM-ini

Finaali järel uurisid ajakirjanikud ka Southgate'ilt endalt, kui tõenäoliseks ta uut lepingut peab. "Ma arvan, et praegu pole õige aeg sellele mõelda. Peame Katarile kvalifitseeruma kõigepealt," rääkis inglane. "Mul on vaja praegu aega, et EM-i üle rahulikult mõelda. Vajan puhkust."

"See oli imeline kogemus, aga sellistel turniiridel riigi juhtimine ikka mõjub," jätkas Southgate. "Olen ka varasemalt öelnud, et väga tore on, kui sul on tugi olemas. Ma ei taha pühenduda millelegi rohkem kui peaksin."