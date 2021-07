USA tenniselegend: Roger Federer ei võida enam ühtegi suurt slämmi

McEnroe hinnangul ei võidaks näiteks 39-aastane Federer enam ühtegi suure slämmi tiitlit. "Minu jaoks on väga selge, kuidas suure slämmi võitude võrdluses asi edasi käib. Usun, et Federer ei võida enam ühtegi suurt slämmi. Ta jääb kindlasti 20 peale," vahendas Tennis World USA McEnroe sõnu. "Rafael võidab veel maksimaalselt ühe tiitli."

Seega ennustab ameeriklane edu 34-aastasele Djokovicile. "Djokovic võib veel kolm-neli aastat tipptasemel vastu pidada. Arvan, et ta võib võita veel kuni viis suure slämmi tiitlit. See on minu ennustus, ehkki kõik kõltub mängijate terviseks. Kui midagi sensatsioonilist ei juhtu, siis Djokovic saab enim suure slämmi tiitleid võitnud mängija ajaloos."