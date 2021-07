Ragnar Klavan avaldas, et vaatas EM-i finaali vaid poole silmaga: kokk ei lähe ka koju süüa tegema

Klavan avaldas saates, et ta vabal ajal eriti jalgpalli ei vaatagi. "Minu jaoks on liiga palju jalgpalli, ma väga ei vaadanud. Ma pole tõesti väga jalgpallivaataja, nagu kokk ei lähe ka koju süüa tegema," muigas Klavan. "Mingit osa finaalist nägin, aga olin tuttavatega koos. Kui oled nii pikalt välismaal ära olnud, siis on soov rohkem (inimestega) juttu ajada, kui mängu vaadata."