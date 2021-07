Eestis selgitati esmakordselt karikavõitjad jõutõmbes

„Tegemist oli esimese Eesti karikavõistlusega jõutõmbes üksikalana. Varem pole selliseid võistlusi olnud,” lausus Eesti Jõutõsteliidu president Alexander Andrusenko. „Tundub, et rahvale selline formaat meeldis ja nii mõnigi sportlane on leidnud endale veel ühe väljundi. Oli tugev konkurents ja tehti väga häid tulemusi: tugevamad naised tõmbasid üle 160 ja mehed üle 300 kilo, nii et oli, mida vaadata.”

Helena Veelmaa võitis naiste absoluutkaalu 33,82 punktiga (tulemus 165 kilo, kaal 70,35 kilo). Järgnesid Hedi Haug ja Kadi Kertu Elias. „Sellisel kuumal päeval oli võistlus mõnusalt sujuv ja kiire. Paistis, et kõik ootasid paar kraadi jahedamat temperatuuri, et püstitada isiklikke rekordeid, kuid ilm ei soosinud ootusi. Arvestades, et olen hetkel jõusaalitreeningutest pausi võtnud ning teinud värskes õhus rammutrenni ja kergejõustikku, siis jäin tulemusega rahule. Muidugi ootasin endalt paremat sooritust, kuid mitmeid päevi kestnud kuumus mõjub kehale ja vaimule ning alati ei saa ootuspärast tulemust,” ütles Helena Veelmaa (SKA). „Lisaks võistlesin eelmisel päeval Eestimaa rammunaise tiitlile, mis mõjutas suuresti raskustevalikut jõutõmmetekatsetel (150-160-165). Olgugi, et sel korral sai võistelda vaid jõutõmbes ja katseid ala kohta kolm, siis jätkus põnevust viimaste tõmmeteni ja poodiumikohad otsustati alles viimase tõmbega. Suur tänu korraldajatele ja võistlejatele!” lisas ta.