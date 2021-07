Tuntud ralliajakirjanik: Ott Tänak pole Rally Estonia suurim favoriit

"Tänak domineeris eelmise aasta võistlust ning peab olema julge mees, et panustada tema vastu. Las mina olen see julge mees. Mina panustan Rovanperä peale," alustas Evans DirtFishi veergudel. Ajakirjanik meenutas, et toona 19-aastast soomlast peeti juba mullu üheks favoriidiks. "See mõtteviis oli arusaadav: ta sõidab Toyotaga ja on Eesti ning Läti teedel üles kasvanud," kirjutas ta.

Evans meenutab, et Rovanperä alustaski Rally Estoniat hästi ning tõusis rallil ka liidriks. Varakult purunes aga soomlase masinal rehv ning ta pidi pühapäeval leppima lõpuks viienda kohaga.

"Nüüd on Rovanperä Tänaku tagaaias tagasi, aga tal on hooaja võrra rohkem kogemusi all. Lisaks loodab ta väga 2021. aasta kehva alguse selja taha jätta," arutles Evans. "Veel suurem soov on tal saada koormast lahti ja WRC võit ära võtta."

Evans toob välja, et Rovanperä peeti üheks favoriidiks nii mullusel Rally Estonial kui ka tänavusel Arktika rallil. Mõlema MM-etapi teel läks Toyota aga testimisega alt, kui testis masinat liiga kiiretel teedel. Sedapuhku aga on Toyota teinud vigadest omad järeldused. "Kogu saadud infoga on Rovanperä relvastatud ja ohtlik. Seda eriti kuuendalt kohalt startides," viitas DirtFishi ajakirjanik asjaolule, et esimesena startijad peavad rohkem teed puhastama. Võrdluseks, Tänak stardib avapäeval neljandana.

Evansiga nõustus Toyota pealik Jari-Matti Latvala. "Usun, et sul on õigus. Tema võimalused siin on kõrged. Ta sõitis kiirel Arktika rallil väga hästi. Ei tasu unustada, et ta ehitas karjääri üles just Eesti ja Läti teedel kihutades. Ta tunneb neid teid hästi ja Eesti suvi on olnud sarnane Soomega: väga soe," arutles Latvala.

"Keegi ei kahtle Rovanperä toores kiiruses. Küsimus tekib asjade ohjamises. Kui ta saab varakult edu kätte, siis kas ta suudab seda hoida? Kui Kalle on veel viimasel päeval Tänakuga mees-mehe vastu võitluses, siis kas ta närvid peavad vastu? Juba varsti saame teada," lõpetas Evans loo.